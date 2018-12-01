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Kuşadası'nda Atatürk fotoğrafları sergisi açıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü gören son kişilerden yazar 89 yaşındaki Hanri Benazus, Kuşadası’nda öğrencilere Atatürk’ü anlattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü gören son kişilerden yazar 89 yaşındaki Hanri Benazus, Kuşadası'nda öğrencilere Atatürk'ü anlattı. 5 bine yakın Atatürk fotoğrafları ile Türkiye'nin en önemli Atatürk fotoğrafı koleksiyonlarından birine sahip olan Benazus, okulda bir de konferans verdi.


Kuşadası'nda bulunan İstek Kuşadası Okulları'nın davetlisi olarak ilçeye gelen Benazus'un koleksiyonunda yer alan Atatürk fotoğrafları okul bünyesinde sergilenmeye başlandı. Kuşadası'na gelen ve konferans veren yazar Hanri Benazus'un 3 gün süren ‘Atatürk Fotoğrafları Sergisi' öğrencilerden büyük ilgi gördü. Benazus, öğrenci ve velilere kitaplarını imzaladı, bol bol fotoğraf çektirdi.

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