Kuşadası'nda “Atatürk, Kabotaj Ve Deniz” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

Kuşadası'nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle “Atatürk, Kabotaj ve Deniz” başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Düzenlenen söyleşiye Prof. Dr. Kemal Arı'nın konuşmacı olarak katıldı.

Tarihi Kuşadası Kervansaray'ı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle düzenlenen “Atatürk, Kabotaj ve Deniz” başlıklı bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Kuşadası Güvercinada iş birliğinde düzenlene söyleşiye, Yazar Nedim Atilla, Guvernör Yardımcısı Cem Karagözlü, ı Nilgün Özateşoğlu, Hasene Gür ve Kuşadası belediye meclis üyesi Emre Fazlılar katıldı.

Söyleşinin açılışında konuşan, Yazar Nedim Atilla, uzun süren bir pandemi döneminin ardından yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek “Bugün burada 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle buluşuyoruz. Çok değerli araştırmacı Prof. Dr. Kemal Arı'nın konuşmacı olarak katıldığı bu söyleşide çok önemli bilgiler edineceğiz. Katılan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. Kemal Arı ise katılımcılara Osmanlı Devleti Dönemi'ndeki kapitülasyonlar ve kabotajın önemi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Arı, ayrıca Türk denizlerindeki zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kazanıldığını belirtti.