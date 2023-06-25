Kuşadası'nda atlı jandarmalar görev başında

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Atlı Jandarma Timi vatandaşların ve turistlerin güvenliğini sağlıyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Atlı Jandarma Timi vatandaşların ve turistlerin güvenliğini sağlıyor.
Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda bulunan Atlı Jandarma Timi, 08 Haziran-15 Eylül 2023 tarihleri arasında Aydın İl Jandarma Komutanlığı emrinde geçici olarak görevlendirildi. Görevlendirilen Atlı Jandarma Timi Kuşadası Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde, bölgede devriye faaliyetlerini gerçekleştiriyor.