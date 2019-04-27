Kuşadası'nda 'Atma Dönüştür' sergisi açıldı

Kuşadası'nda ülke genelinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında katılan okulların çalışmalarından oluşan “Atma Dönüştür“ isimli sergi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi ek binası bahçesinde gerçekleşen açılışa Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, milli eğitim yetkilileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılışı Kaymakam Yücel tarafından yapılan “ Atma Dönüştür “ isimli etkinlikte “ Sıfır Atık Projesi”ne katılan Kuşadası'ndaki 48 okulun öğrencileri tarafından yapılan çalışmalar sergileniyor.