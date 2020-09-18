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Kuşadası'nda AVM'lere korona virüs denetimi

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığındaki heyet, Kuşadası’ndaki alış veriş merkezlerinde korona virüs önlemleriyle ilgili denetim yaptı.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığındaki heyet, Kuşadası'ndaki alış veriş merkezlerinde korona virüs önlemleriyle ilgili denetim yaptı.


Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepiniz İçin " sloganı ile başlayan denetimler, Kuşadası'nda aralıksız devam ediyor. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, beraberinde Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bu kez alış veriş merkezlerini denetledi. AVM'lerdeki tüm mağazaları tek tek dolaşan ve vatandaşlarla da görüşen Kaymakam Yücel, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

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