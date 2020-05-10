Kuşadası'nda azılı hırsızlar tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son 1 ay içerisinde 5 yeri soyan hırsızlar yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşyerlerine ve evlere dadanan hırsızlar polisten kaçamadı. 10 Nisan tarihinde bir işyeri, 14 Nisan'da başka bir işyeri, 9 Mayıs'ta da 3 işyeri ve evi soyan hırsızlar Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri'nin uzun takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen Ü.Y. ve İ.Y. tutuklanarak Söke cezaevine gönderildi.