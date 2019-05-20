Kuşadası'nda bakım yapılan lüks yatta yangın çıktı; 1 yaralı

Kuşadası'nda bakım yapılan lüks yatta çıkan yangında bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Setur Marina içerisindeki tamirhanede bakım yapılan Leader Bos isimli Türk bayraklı lüks bir yatta elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çağrıldığı yangına müdahale etmek isteyen bir işçinin kolu yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürüde büyümeden söndürürken, kolundan yaralanan işçi ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.