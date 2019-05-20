İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda bakım yapılan lüks yatta yangın çıktı; 1 yaralı

Kuşadası’nda bakım yapılan lüks yatta çıkan yangında bir işçi yaralandı.

Kuşadası'nda bakım yapılan lüks yatta çıkan yangında bir işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Setur Marina içerisindeki tamirhanede bakım yapılan Leader Bos isimli Türk bayraklı lüks bir yatta elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çağrıldığı yangına müdahale etmek isteyen bir işçinin kolu yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürüde büyümeden söndürürken, kolundan yaralanan işçi ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.