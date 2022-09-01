Kuşadası'nda Balık Avı Sezonu törenle açıldı

Denizlerde av yasağının bu gece sona erecek olmasıyla birlikte Kuşadası'ndaki balıkçıların ağlarını suyla buluşturması öncesi Kuşadası Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Balıkçı Barınağı'nda bir tören düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, "Vira bismillah diyerek denize açılacak balıkçı teknelerimize Başkanımız Ömer Günel adına bereketli, bol kazançlı bir av sezonu diliyorum. Balıkçı esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibariyle sona eriyor. Kuşadası'nda 2022-2023 balıkçılık av sezonunun açılışı için Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında bir tören düzenlendi. Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Özgür Lafçı, balıkçı esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan “Ülkemizin önemli geçim kaynaklarından olan balıkçılık için balık popülasyonunu sekteye uğratmamak adına her yıl 15 Nisan'da av yasağı başlamaktadır. Balıkların üreme ve büyüme dönemi olan süre bu gece itibariyle sona eriyor. Kuşadası, su ürünlerinin avlanması konusunda önemli bir potansiyele sahip. Kuşadası genelinde 190 adet balıkçı gemisi bulunmakta. Geçtiğimiz av sezonunda yaklaşık olarak 2 bin 712 ton deniz ürünü avlandı. Balıkçı esnafına katkılarından dolayı Kuşadası Kaymakamlığı'na ve Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyorum ” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak ise, "Vira bismillah diyerek denize açılacak balıkçı teknelerimize Başkanımız Ömer Günel adına bereketli, bol kazançlı bir av sezonu diliyorum. Kuşadası Belediyesi olarak Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi'yle geçtiğimiz günlerde imzaladığımız protokol ile kentimizdeki balıkçı gemilerinin av, araç ve gereçlerini depolama, tamir ve bakımlarını yapma, avlanılan veya yetiştirilen ürünleri karaya çıkarma, depolama, kontrol, veri toplama gibi avcılık ve yetiştiricilikle ilgili hizmetlerin yerine getirilmesini üstlendik. Balıkçı esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.