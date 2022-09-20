Kuşadası'nda balık tezgahları halk sağlığına uygun

Denetimlerde avlanan balıkların yasak türler içerisinde olup olmadığına da bakıldı.

Türkiye'de denizlerdeki av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte Kuşadası'nda balıkçı tekneleri avlanmak için denize açıldı. Tezgâhlarda balık çeşidinin bol ve fiyatların uygun olması vatandaşların yüzünü güldürdü. Tedbiri elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte pazar yerlerinde bulunan balık tezgahlarında fiyat ve hijyen denetimi yaptı. Denetimde, satışa sunulan balıkların fiyat etiketleri kontrol edildi. Ayrıca tezgahlarda avlanması yasak türlerin olup olmadığı kontrol edildi. Uygunsuz bir durumun belirlenmediği denetimde, balıkçı esnafı hijyen ve saklama koşulları konusunda bilgilendirildi.