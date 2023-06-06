Kuşadası'nda balıkçı barınağı temizlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde balıkçı barınağında çevre temizliği yapıldı. Kuşadası Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllülerin de katılımıyla balıkçı barınağının karasal alanlarında ve su altında temizlik yapılarak farkındalık oluşturuldu. Çevreyi temiz tutma görevinin sadece belediyeler ve kurumların olmadığına dikkat çekilirken, vatandaşlarında bu konuda duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizildi.

Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada “Çevre Haftası etkinliği çerçevesinde İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri, Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperatifi yetkili ve üyeleri ile birlikte balıkçı barınağı karasal alanında ve barınak içi su altında temizlik gerçekleştirildi” ifadeleri yer aldı.