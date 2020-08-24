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Kuşadası'nda bar ve kafelere denetleme

Kuşadası’nda bar, kafe ve eğlence yerleri korona virüs denetimden geçirildi.

Kuşadası'nda bar, kafe ve eğlence yerleri korona virüs denetimden geçirildi.


Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in başkanlık yaptığı denetim ekibi, hafta sonu Kuşadası'ndaki bar, kafe ve eğlence yerlerinde denetimde bulundu. Gece geç saatlere kadar devam eden denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemleri kontrol edilirken, tüm işyerlerini tek tek ziyaret eden Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, iş yeri sahipleri ve çalışanlara kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

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