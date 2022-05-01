Kuşadası'nda bayram arifesinde yoğunluk yaşanıyor

Vatandaşlar ise yeni alınan kıyafetlerinin tamirat işlemleri için terzilerin yolunu tuttu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle bekleme sırası artarken terziler de vatandaşı mağdur etmemek için gece geç saatlere kadar işlerini yetiştirmeye çalıştı. Kuşadası'nda 37 yıldır terzilik yapan Nuri Sünnetçi; "Yaşanan yoğunluk bugün için arttı. İşlerimiz çok şükür bir haftadır yoğun. İnşallah hep böyle devam eder. İnsanlar bayram alışverişlerini yapıp bize geliyorlar. Daraltma ve paça tamirat işleri yapıyorum. Sabahtan akşama kadar yoğun tempoda çalışıyorum. Son günlerde de iftardan sonra da gece geç saatlere kadar çalışıyorum. İnsanlar giysilerini teslim almak için sırada bekliyorlar sadece şu son günde biraz daha anlayış bekliyorum" dedi.