Kuşadası'nda "bayram" hareketliliği yaşandı

Kuşadası'nda bayramda eğlence tavan yaptı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları, su parklarını ve gece eğlence mekanlarını doldurdu. Kuşadası'nda konaklama turizminin yüzde 90 doluluk oranına ulaşması, özellikle eğlence sektörünü olumlu etkiledi. Bayramın ilk gününden itibaren plaj ve su parklarını dolduran turistler, geceleyin de Kuşadası'nın popüler eğlence mekanlarını doldurdu.

Tatil için Kuşadası'nı tercih eden ziyaretçilerin büyük bir kısmı, Kuşadası'nın ünlü eğlence mekanlarına sahip olan Barlar Sokağı, Setur Marina AVM ve Kaleiçi gibi bölgeleri tercih etti. Bu bölgelerdeki barlar, diskolar ve diğer eğlence mekanları yoğun ilgi gördü. Özellikle Setur Marina AVM, Kaleiçi ve Barlar Sokağı'nda eğlence mekanları tamamen dolarken, Kuşadası'nın dünyaca ünlü barlar sokağında dikkat çekici bir kalabalık yaşandı. Tatilcilerin bir kısmı canlı müzik yapan barları tercih ederken, eğlence sınır tanımadı. Sebahattin Türkeç adında bir tatilci, Kuşadası'na bayramlaşmak ve ziyaret etmek için İstanbul'dan geldiğini belirterek her geldiğinde Kuşadası'nı farklı bir güzellikte bulduğunu ve bu sene daha fazla kalabalık olduğunu söyledi.