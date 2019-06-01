Kuşadası'nda bayram öncesi uyuşturucu tacirlerine darbe

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin bayram tatili öncesi yoğunlaştırdığı uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 2 şüpheli çok miktarda uyuşturucuyla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada; uyuşturucu madde satışı yaptığı bilinen O.Y., bir süredir yapılan fiziki takip sonucunda aracıyla birlikte Karaova Mahallesi civarında yakalandı. Araçta yapılan aramada 47.35 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 1.86 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucuların Ü.A.'dan temin edildiğinin belirlenmesi üzerine şüphelinin Soğucak Mahallesinde bulunan ikameti tespit edildi. Fiziki takibe alınan evde olduğunun tespit edilen Ü.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 106 gram esrar maddesi, 21.45 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap,1 adet silah ve silaha ait 4 fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 18 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.