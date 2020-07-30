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Kuşadası'nda bayram önlemleri alındı

Kuşadası’nda vatandaşların ve tatilcilerin huzur ve sağlık içerisinde bir tatil geçirebilmesi için tüm önlemler alındı.

Kuşadası'nda vatandaşların ve tatilcilerin huzur ve sağlık içerisinde bir tatil geçirebilmesi için tüm önlemler alındı.


4 günlük bayram tatili boyunca alınacak önlemlerle ilgili Kuşadası Kaymakamlık binasında toplantı yapıldı. Toplantıya başkanlık yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “ Bayram önlemleriyle ilgili İçerisinde bulunduğumuz sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için mevcut tedbirlere riayet edilmesi, uygulamanın disiplinli ve istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi amacıyla toplantı düzenledik. Toplantıda toplu olarak bulunulan kamuya açık tüm alanlarda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda görevli kurumlar ve komisyon üyelerinin uyarılması kararlaştırıldı. Ayrıca, güvenlik konusunda da tüm önlemler alındı" dedi.

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