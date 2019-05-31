Kuşadası'nda bayram önlemleri

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Kuşadası'nda polis tarafından çeşitli önlemler alındı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayramı öncesinde ilçe genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle birlikte gece 22.00-01.00 saatleri arasında ilçe genelinde uygulama yaptı. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 3 ayrı noktada umuma açık istirahat ve eğlence yerleri yonelik yapılan kontrol ve denetimlerde; 18 iş yeri denetimden geçirilirken, 658 kişinin sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde 10 iş yerine 1774 sayılı kimlik bildirme kanununa muhalefet suçundan, 1 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten, 1 iş yerine TAPDK belgesi olmadan içki sunumu, 1 iş yerine nargile sunum belgesi olmadan nargile sunumu yapmaktan, 2 iş yerine kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinden, 4 iş yerine vergi kanununa muhalefet etmekten (fiş ve adisyon düzenlememek), 2 işyerine canlı müzik izin belgesi olmadan canlı müzik yayını yapmaktan, 3 şahsa kapalı alanda sigara içmekten idari işlem yapılmış ve toplam 19.849 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Ayrıca, TAPDK belgesi olmadan içki sunumu yapan 1 işyerinden değişik marka ve özelliklerde toplam 429 alkollü içki şişesi Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi kararı alınmak üzere muhafaza altına alındı.

Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadalılar ile tatilcilerin bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için ilgili kamu kurum görevlileriyle birlikte denetim yaptıklarını söyledi. Bayrama yönelik güvenlik açısından tüm önlemlerin alındığını kaydeden Emniyet Müdürü Berksoy, “ 9 günlük bayram tatili süresince 24 saat hem Kuşadalıların hem de tatilcilerin hizmetinde olacağız“ dedi.