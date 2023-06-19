Kuşadası'nda bayram rezervasyonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Kuşadası'nda Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip ilçede bayram rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Rezervasyonlarda yaşanan hareketlilik sektör temsilcileri ile esnafı sevindirirken, tesislerde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Kuşadası otelleri, bayram tatili için yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Rezervasyon taleplerindeki yüksek artışla birlikte otellerin doluluk oranları yüzde 90' seviyelerine ulaşmış durumda. Kuşadası, güzellikleri ve tarihi cazibesiyle tatilcilerin gözdesi olmaya devam ederken, bayram döneminde tam anlamıyla turizm hareketliliği yaşanması bekleniyor. Kuşadası Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi (KODER)Serdar Köroğlu, bayrama bir hafta olmasına rağmen rezervasyonların yüzde 90'ın üzerine çıktığını belirterek, özellikle okulların tatil olmasıyla birlikte yerli turistlerin rezervasyonlarının arttığını ve bayram döneminde otellerin tam doluluk yaşayacağını düşündüğünü ifade etti.

Köroğlu, "Kuşadası özellikle Efes ve Meryemana gibi tarihi antik kentlere yakınlığı nedeniyle genellikle yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle Avrupa ülkelerine yakınlığı sebebiyle bu dönemde Kuşadası'na birçok yabancı turistin geldiği biliniyor. Ayrıca, kültür turları çerçevesinde Kuşadası'na 1 veya 2 gün konaklayan ve ardından İstanbul, Çanakkale, Pamukkale, Ürgüp gibi diğer turistik bölgelere giden Türk grupları da geliyor" dedi.

Bayram tatili için rezervasyon talebinin yüzde 90'ı geçtiğini dile getiren Köroğlu, "Bayram döneminde tam doluluk oranına ulaşmayı bekliyoruz. Kuşadası aynı zamanda kültür gruplarının geldiği bir destinasyon. Amerikalı, Alman, Hindistan, İskandinav ve uzak doğulu misafirler de yaz ve kış aylarında bu bölgeye gelip 1-2 gün gibi kısa süreli de olsa çok oda sayısıyla kalıyorlar" açıklamasında bulundu.