Kuşadası'nda Bayram'da hastanede uzun kuyruklar oluştu

Aydın‘ın Kuşadası ilçesinde, Kurban bayramında nüfus 500 bine ulaşınca Devlet Hastanesi'nde uzun kuyruklar oluştu.

Sıra aldıktan sonra uzun kuyrukları gören bazı hastalar özel hastanelere ve çevre ilçelerdeki hastanelere gitti. Bazı vatandaşlar ise durumu acil olmadığı halde acil servisten faydalanmak isteyenlere ihtiyacı olnaların hakkını gasp etmekle suçlarken hastane çalışanları ve sağlıkçılar herkese yetişmeye çalıştı.

Acil servisten amacına uygun şekilde hizmet beklenmiş olsa hiçbir sorun yaşanmayacağını belirten hastalardan E.D. “Burası acil servis, normal poliklinik hastaları durumu yanlış anlıyorlar o yüzden burada uzun kuyruklar oluşuyor. Acil servis hastaları da beklemek zorunda kalıyor. İnsanlarımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Adı üstünden acil servis, o yüzden uzun kuyruklar oluşuyor. Acil bakılması gereken hastalar da yoğunluk oluşunca beklemek zorunda kalıyor” dedi.