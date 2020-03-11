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Kuşadası'nda beton döküm saatleri değiştirildi

Kuşadası’ nda 2020 turizm sezonu öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Kuşadası' nda 2020 turizm sezonu öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.


Belediye alt yapı, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çalışmalarını da hızlandırmak amacıyla beton mikserlerinin çalışma saatleri 17.00' den 22.00' ye alındı.


Kuşadası Belediye Encümeni tarafından belediye, esnaf ve vatandaşlar tarafından sürdürülen sezon hazırlıklarının 15 Mayıs tarihinde başlayacak olan inşaat yasağı öncesinde tamamlanabilmesi için beton döküm saatleri 17.00'den 22.00'ye uzatıldı. Alınan karara göre, inşaatlarda beton dökümü gündüz başlayacak ve en geç saat 22.00'de bitirilecek. Beton dökümü devam ederken inşaat sahasında herhangi bir kaza, kalıp çökmesi, beton pompasının ya da mikserinin arıza yapması gibi bir durumun meydana gelmesi halinde betonun bitirilmesine izin verilecek. Çarşı merkezinde ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda dilekçeyle izin almak şartı ile beton döküm işlemi mesai saatinin bitiminde başlayacak. Temel, tabliye, büyük istinat gibi tek parça halinde dökülmesi gereken ve sabah başlayıp akşama kadar bitirilmesi mümkün olmayan durumlarda ise dilekçe ile izin istenecek.

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