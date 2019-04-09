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Kuşadası'nda bıçaklanan travesti adliyeye sığındı

Kuşadası’nda sokakta yürürken iki kişiyle tartışan bir travesti bıçaklandı.

Kuşadası'nda sokakta yürürken iki kişiyle tartışan bir travesti bıçaklandı. Yaralı olarak adliyeye sığınan travesti polisler tarafından hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda sokakta yürüyen M.G. isimli bir travesti, seyir halinde olan 35 D 7380 plakalı aracın içerisindeki iki kişi ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayın ardından N.M. isimli kişi bıçakla travestiyi yaraladı. Olay yerinden yaralı olarak kaçan travesti adliye binasına sığındı. Burada görevli polislerin çağırdığı 112 Sağlık ekibi tarafından ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan travesti tedavi altına alındı. Polis olayın hemen ardından N.M. ve yanındaki arkadaşını gözaltına aldı.

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