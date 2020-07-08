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Kuşadası'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. 1 kişi ayağından ekmek bıçağıyla bıçaklandı.


Olay, Türkmen Mahallesi Bahçearası sokakta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan M.Ö. ve A.A. Bahçearası sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Aralarında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. M.Ö. yanında getirdiği ekmek bıçağı ile A.A.'yı bacağından bıçakladı. Olay yerinden hızla uzaklaşan M.Ö.'yü Sevinç Sokak üzerinde çarşı ve mahalle bekçileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Bıçakla yaralanan A.A. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken M.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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