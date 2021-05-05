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Kuşadası'nda bir kişi asılmış halde bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi asılmış halde bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi asılmış halde bulundu.


Olay, Camikebir Mahallesi Zafer Sokak'ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın çatı katında bir kişi asılmış halde komşuları tarafından bulundu. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin 62 yaşındaki Ümit Fırat olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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