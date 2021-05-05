Kuşadası'nda bir kişi evinde ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evin içinde bir kişi kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Camiatik Mahallesi Hilal Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Aydın Yurdagül'ü (62), yerde kanlar içerisinde yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulans ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. İlk incelemede Yurdagül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kanlar içerisinde mutfakta ölü bulunan Aydın Yurdagül'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.