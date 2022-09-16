Kuşadası'nda bir turist boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren bir turist boğularak can verdi.

Olay, Kuşadası ilçesi Yılancıburnu sahil kısmında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dufour Catherine (80) isimli Fransız vatandaşı serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizin üstünde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar yaşlı kadını kıyıya çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı kadını ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 80 yaşındaki Fransız turist Dufour Catherine burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.