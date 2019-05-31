Kuşadası'nda birikmiş personel alacakları ödendi

Kuşadası Belediyesi'nde Özer Kayalı döneminden kalan ve uzun süredir ödenmeyen personel maaş alacakları ödendi. Bayram tatili öncesi birikmiş maaşlarını alan belediye personeli çifte sevinç yaşadı.

Maaş alacaklarıyla ilgili bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediyeyi 320 milyon borçla devraldıklarına dikkati çekerek, “5 Nisan itibarı ile 320 milyon TL borca karşılık, kasasında 295 bin 498 TL bulunan belediye yönetimini devraldık. Önceki yönetimin seçimlerden 15 gün önce maaş ödemeleri için 3 milyon 850 bin TL kredi çekmesine rağmen, 4 milyon 140 bin TL maaş borcu ile karşı karşıya kaldık“ dedi.

Belediyede mali disiplin bulunmadığını kaydeden Başkan Günel, “Mali disiplin çalışmaları ile belediyemizin mali yapısını düzeltmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmaların ilk meyvesi olarak tüm belediye çalışanlarının birikmiş maaş ödemeleri bugün itibari ile yapılmıştır. Personel alacaklarını siyaset malzemesi olarak kullanmaya çalışan, yaygara yapanlara en güzel cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Bu yaygarayı koparmaya çalışanların kimler olduğu ve kimlere hizmet ettiği tüm kamuoyunca bilinmektedir. Çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını zamanında almaları en büyük gayretlerimizden biridir. Bu vesile ile tüm çalışanlarımızın Ramazan Bayramını kutlarım” diye konuştu.

-2 milyon 250 bin TL'lik kamulaştırma

Bu arada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mali yapılandırma çalışmalarının sonucunda güzel şeyler başarmaya başladıklarını belirterek “Personelimizin maaş borcunu kapatmamızın yanında, belediyemiz için çok önemli bir kamulaştırma için 2 milyon 250 bin TL ödeyerek kamulaştırma işlemimizi de gerçekleştirdik. Üstelik tüm bunları gerçekleştirmek için tek kuruş kredi kullanmadık. Belediyemizin gelir-gider dengesini düzenleyecek önlemler almaya devam edeceğiz. Hedefimiz borcu olmayan bir Kuşadası Belediyesi oluşturmak. Bugüne kadar yapılmayanları yaparak göreve başladık, bizim başarmak için bildiğimiz tek bir yol var; o da çok çalışmaktır. Ekip arkadaşlarımla birlikte Kuşadası için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.