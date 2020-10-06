Kuşadası'nda boğulma tehlikesi geçiren Alman turist hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 60 yaşındaki Alman turist yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi Sökem Sahil Sitesi'nin plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan Kuşadası'na tatil için gelen 60 yaşındaki Hans Eduard Fpeıffer isimli turist, serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Yaşlı turiste ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı ve yaşlı turisti kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından uzun süre suda kalan turist ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 60 yaşındaki Alman turist Hans Eduard Fpeıffer, 24 saatlik yoğun bakımda ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.