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Kuşadası'nda boş villa yandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde boş bir villa gece saatlerinde yandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde boş bir villa gece saatlerinde yandı. Kullanılamaz hale gelen villa ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


Yangın Ege Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akkuş Cami'sinin karşısında bulunan boş bir villadan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiyeciler, alevleri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alırken, villada kimsenin kalmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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