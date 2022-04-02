Kuşadası'nda Briç Festivali Başladı

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Briç Federasyonu ve Kuşadası Briç Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen ‘26. Kuşadası Briç Festivali' başladı. İki gün sürecek olan turnuvada dereceye giren takım ve oyunculara kupa ile çeşitli ödüller verilecek.

Türkiye genelinden 192 briç oyuncusunun katıldığı 26. Kuşadası Briç Festivali, Pera Düğün Salonu'nda başladı. Turnuvanın açılışına Kuşadası Belediye Başkan Vekili Efe Berberoğlu, Kuşadası Briç Spor Kulübü Derneği Başkanı Ramazan İhsan Cenik ile çok sayıda briç sever katıldı. Açık, kadınlar, gençler, senyörler ve karışık olmak üzere beş kategoride düzenlenen turnuva Pazar günü sona erecek. Dereceye giren takımlara kupa ile çeşitli ödüller verilecek.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Kuşadası Briç Spor Kulübü Derneği Başkanı Ramazan İhsan Cenik, “Bu yıl 26'ncısını gerçekleştirdiğimiz Kuşadası Briç Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e bize verdiği destek dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Turnuvamıza katılan oyunculara başarılar dilerim” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Efe Berberoğlu da, “Öncelikle sporcularımıza Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını getirdim. Yurdumuzun birçok yerinden gelen briç sporcularımızı Kuşadası'nda ağırladığımız için çok mutluyuz. Gelecek yıl da turnuvaya ev sahipliği yapmayı çok istiyoruz” diye konuştu.