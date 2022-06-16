Kuşadası'nda cadde ve sokaklar temizlendi

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, farklı mahallelerde eş zamanlı yürüttüğü detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarında kentin turistik çarşıları ile Yeniköy Mahallesi'ni köşe bucak temizledi.

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte nüfus yoğunluğunun arttığı kent merkezine odaklanan ekipler, merkeze uzak mahalleleri de ihmal etmiyor. Ekipler tarafından Kuşadası'na gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan turistik çarşılar ile Yeniköy Mahallesi'ndeeş zamanlı temizlik çalışması yapıldı.

Çalışmada Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ve Kahramanlar Caddesi'ndeki mazgallar kaldırılarak hortumlu süpürge ile sigara izmariti ve ambalaj atıkları toplandı. Kent mobilyaları ile çöp sepetleri çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanlar kullanılarak hijyenik hale getirildi. Yeniköy Mahallesi'nde de tüm cadde, sokak ve meydanlar ile çocuk parkları 90 derecelik sıcak suyla yıkandı. Ayrıca galvanizli çöp konteynerleri kir ve kokudan arındırıldıktan sonra boyandı.

Detaylı hijyen, dezenfeksiyon ve temizlik çalışması Kuşadası'na gelen yabancı turistler ile çarşı esnafı tarafından takdirle karşılandı. Kosta Rika'dan Kuşadası'na turist olarak gelen BrookCouture, “Arkadaşım GabrielOrtiz ile birlikte tatil için Kuşadası'nı tercih ettik. Kuşadası Belediyesi'nin burada çok iyi bir iş çıkardığını görebiliyoruz. Avrupa'da birçok ülkede bulunduk. Kuşadası bugüne kadar ziyaret ettiğimiz turistik kentler içerisinde en temiz olanlardan bir tanesi” dedi.

Sağlık Caddesi'nde esnaflık yapan Hasan Yeşiltaş ise, “Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Belediyemizin hizmetlerinden gayet memnunuz. Başkanımız geçtiğimiz sezon turistik çarşılarımızı yenileyerek bizlere çok önemli bir hizmet sundu. Çalışkan ve vizyon sahibi bir belediye başkanımız var. Her şey için Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ederim” diye konuştu.

İstanbul'dan Kuşadası'na tatil yapmak için gelen İnci Şekerler de “Kuşadası'nın çehresi her geçen gün gözle görülür biçimde değişiyor. Belediyenin hizmetleri sayesinde kent giderek modern bir görünüm almaya başlamış. Özellikle cadde ve sokaklar tertemiz” ifadelerini kullandı.