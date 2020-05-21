Kuşadası'nda cadde ve sokaklara estetik dokunuş

Kuşadası'nda iki ay önce hayata geçirilen tek yön trafik uygulaması, kent içi trafiğini rahatlatmasının yanı sıra kavşak, refüj ve kaldırımlarda uygulanan peyzaj düzenlemeleri ile de ilçeyi daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyor. Tek yön trafik projesi kapsamında yapılan refüj ve kavşakların çimlendirme, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları ile kente 4 bin 200 metrekarelik yeni yeşil alan kazandırılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kent içi trafiğini akıcı hale getirmek amacıyla 22 Mart tarihinden itibaren uygulanan tek yön trafik projesi kapsamında planlanan kalıcı düzenlemelerin yapımı sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi”ne bağlı ekipler tarafından 7/24 esasına göre gerçekleştirilen çalışmalarla kısa sürede ana arterlerde bulunan yaya kaldırımlarının, refüjlerin ve kavşakların bordür ve parke taşı döşeme işlemleri tamamlanırken, uygulanan peyzaj tasarımları büyük beğeni ile karşılanıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 22 Mart tarihinden itibaren başarı ile uygulanan tek yön trafik düzeninin, kent içi trafiğini akıcı hale getirdiğini belirterek; “Bu projenin temel amacı araç trafiğini düzenlemek, özellikle yaz aylarında hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin trafikte harcadığı süreyi asgariye indirmektir. Ancak bu projenin bir diğer önemli amacı ise kaldırımların ve yürüyüş yollarının genişletilmesi suretiyle yaya öncelikli bir trafik düzeni tesis etmektir. Öte yandan projelendirilen kavşak, refüj düzenlemeleri ve peyzaj tasarımları ile kentimizi daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmayı hedeflemekteyiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz çalışmaların tamamlanmaya başlaması ile projenin gerekliliği ve kentimize sunduğu katkı da daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Proje kapsamında projelendirilen 8 kavşakta yapılacak düzenlemeler kentimize 4 bin 200 metrekarelik yeşil alan kazandıracaktır” dedi.