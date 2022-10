Kuşadası'nda can dostlar 'Haybulans'lara emanet

Daha fazla hayvana acil yardımda bulunmak amacıyla Haybulans olarak adlandırılan 2'nci bir hayvan ambulansını daha hizmete sokan Kuşadası Belediyesi her gün onlarca hayvanın yardımına koşuyor.

Hayvan dostu politikalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, sokaktaki can dostların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu çerçevede hayvan ambulansı olan ‘Haybulans' sayısını 2'ye yükselten Kuşadası Belediyesi, 2022 Ocak ayından bugün kadar geçen sürede 25 bin 898 hasta veya yaralı sokak hayvanına ilk müdahalede bulundu. İki veteriner hekim ile uzman personelin görev yaptığı tam donanımlı Haybulans araçlarının verdiği hizmet hayvan severler tarafından takdirle karşılanıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin başvuru ve çözüm merkezi olan Güvercin Masaya gelen ihbarlar üzerine hareket eden Haybulans ekipleri, gece gündüz demeden can dostların yardımına koşuyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler mesafe gözetmeksizin Kuşadası'nın en ücra köşelerine giderek yaralı ya da hasta hayvanlara acil müdahalede bulunuyor.

Haybulans aracında görevli Veteriner Teknikeri Emre Zangal, “Haybulans ekibinde iki vardiya çalışıyoruz. Aracımızda yaralı ya da hasta hayvanlara müdahale edebilecek donanıma sahibiz. Kuşadası sınırları içerisinde her yere giderek can dostlarımızın tedavisini yapıyoruz. Durumu ağır olan hayvanları ilk müdahalenin ardından rehabilitasyon merkezimize getiriyoruz. Gerekli tedavilerini yaptıktan sonra can dostlarımızı iyileşene kadar müşahede altında tutuyoruz. Tedavileri yapılan hasta ve yaralı hayvanları tekrar aldığımız noktalara bırakıyoruz” dedi.

Can dostların yardımına koşmak için riske de girdiklerini belirten Zangal, “Günde 5-6 vakaya müdahale ediyoruz. Bazen dağın başı ya da orman bölgesinden vatandaşlar ihbarda bulunuyor. Görev bilinci sorumluluğuyla yol şartları ne kadar zor olursa olsun gidip gerekeni yapıyoruz. Can dostlarımızın sağlıkları bizim için çok önemli. Haybulans ekibi olarak tüm zorlu yolları geçerek yaralı ve hasta hayvanlara müdahale ediyoruz. Bizi gören hayvan severler çok mutlu oluyor. Çünkü ummadıkları yerlere giderek çok sevdikleri hayvanlarına yardım ediyoruz” diye konuştu.