Kuşadası'nda caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak kıyıya vurdu.

Dün akşam saatlerinde su yüzeyin hareketsiz bir şelilde duran deniz kaplumbağası ihbarının ardından harekete geçen EKODOSD (Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler derneği) yetkilileri, kaplumbağayı Kadınlar Denizi mevkiinde kayalıklarda ölü olarak buldu. Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemede kaplumbağanın caretta caretta cinsi olduğu ve ölümüne sebebiyet verici insan kaynaklı bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.

Konu ile ilgili bilgilendirmede bulunan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Deniz kaplumbağaları genellikle tesadüfi olarak balık ağlarına yakalanmakta, su yüzeyine çıkıp nefes alamadıkları için boğularak, bazen de denizlere atılan plastikleri deniz anası sanıp yutarak öldükleri görülmektedir. Bazen ağlara hedef dışı av olarak yakalanan kaplumbağalar su yüzeyine çıkıp nefes alamadıkları için boğularak, bazen de insan kaynaklı kirlilikten dolayı, denizlere atılan plastikleri deniz anası sanıp yutarak ölmektedir. Ölen kaplumbağalar Dalyan'da bulunan DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) ‘e gönderilmekte, merkezde kaplumbağanın ne kadar plastik, misina vb. atıklar yuttuğu araştırmaları bilimsel olarak yapılmaktadır. Ayrıca ölen kaplumbağalardan toplamış olduğumuz doku ve keratin örnekleri, Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Oğuz Türkozan tarafından çalışılmaktadır. Deniz kaplumbağalarıyla ilgili hem yuvalama alanlarında hem de denizel alanda bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemiz kıyılarında üreme yapan Caretta caretta türü İribaş Deniz Kaplumbağaları ve Chelonia mydas türü Yeşil Deniz Kaplumbağaları, beslenmeleri için zengin kaynaklara sahip Kuşadası ve Didim kıyılarında yoğun olarak görülmektedir. Son yıllarda hem Didim hem de Kuşadası kıyılarında Caretta carettalar yuva yapmaya başlamışlardır. Denizlerimize plastik vb. atıkların atılmaması deniz kaplumbağalarının yaşamlarını sürdürmesi açısından çok önemlidir” dedi.