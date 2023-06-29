Kuşadası'nda caretta caretta yuvasına çitli koruma

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yumurtalarını bırakmak için sahile çıkan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yuvalama alanı, Kuşadası Belediyesi ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından etrafı çitle çevrilerek koruma altına alındı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, nesli tehlike altında olan carettaların yuvalarına zarar verilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarından biri, dün gece yumurta bırakmak için Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan sahile çıktı. Boyu yaklaşık 100 santimetre olan deniz kaplumbağası, yuvalama alanını seçtikten sonra kazdığı çukura yumurtalarını bıraktı. Carettanın yumurtalama anını cep telefonu kameralarıyla kaydedenler, durumu EKODOSD'a bildirdi. Bölgeye hareket eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, deniz kaplumbağasının sağlık durumunu kontrol ettikten sonra yaşam döngüsünü izlemek amacıyla kullanılan markalama çalışmasını yaptı. Bahattin Sürücü ile temasa geçen Kuşadası Belediyesi ekipleri de vakit kaybetmeden caretta carettanın yuvalama alanına gidip, koruma altına aldı. Deniz kaplumbağasının yumurtalarını bıraktığı alan, 1 metre uzunluğunda çitle çevrilip, üzerine uyarıcı levhalar asıldı.

"Hayatımda ilk defa tanık oldum"

Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yumurtlama anına tanık olan Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Pirinç; "Görünce çok heyecanlandım. Yuva yapma anını cep telefonumla kaydettikten sonra ilgililere haber verdim" dedi.

Tatil için İstanbul'dan Kuşadası'na gelen Ahsen Zengin ise caretta carettanın koruma altına alınan yuvalama alanını görünce çok mutlu olduğunu söyledi. Kendisinin de bir hayvan sever olduğunu belirten Zengin; "Kuşadası Belediyesi'ne bu konuda hassas davrandığı için teşekkür ediyorum" dedi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise "Uzun kumsallara sahip Kuşadası'nda her yıl caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yuva yaptığını görüyoruz. Kuşadası Belediyesi tarafından Güzelçamlı'dan, Kuştur'a kadar uzanan kıyılarda, 'Deniz Kaplumbağalarını Koruyalım' tabelaları dikildi. Tabelalarda deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik bilgiler, ölü, yaralı ya da yuva yapan kaplumbağa görüldüğünde neler yapılması gerektiği ve yapılan koruma çalışmalarının görselleri yer alıyor. Kuşadası Belediyesi nesli tehlike altında olan deniz canlıları ve endemik bitki türleri konusunda çok hassas davranıyor. Kuşadası sahilleri, nesli tehlike altında olan bu canlı türünün yuvalarına ev sahipliği yapıyor. Zarar vermemek için dikkatli olalı" diye konuştu.