Kuşadası'nda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz Ekipleri Hacıfeyzullah Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak sokak 'ta bulunan bir adrese operasyon yaparak G.T.(36) isimli bir şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada gözaltına alınan şüphelinin Izmir Asliye Ceza Mahkemesince "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve sorgulaması yapılan G. T. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Bu arada, Kuşadası'nda bağlı Davutlar'da rutin devriye görevi yapan 12.01.2019 günü saat 03.00 sıralarında Davutlar Mahallesi SSK sitesi önünde Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri SSK sitesi önünde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Aracı kullanan V. S.(26) isimli şahısla ilgili yapılan araştırmada, söz konusu şüphelinin Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca " Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçundan arandığı belirlendi. V.S. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında ise Zoraki marka ruhsatsız silah ve bu silaha ait şarjore takılı 5 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Araçta yapılan aramada da esrar maddesi ile kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde yakalayan polis ekipleri, V.S. hakkında yasal işlem başlattı.