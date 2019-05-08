Kuşadası'nda çevre derneğini soyan hırsız yakalandı

Kuşadası'nda çevre konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken EKODOSD isimli derneği soyan şüpheli, polisin yaptığı detaylı çalışmayla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Mayıs 2019 gecesi merkezi Kaleiçi'nde bulunan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD)'nde hırsızlık olayı meydana gelmiş ve derneğe ait bilgisayar, fotoğraf makinesi, tablet ile birlikte tüm çalışmaların ve dökümanlar içinde bulunduğu hard disk çalınmıştı. Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çevredeki işyeri ve mobese kameralarını detaylı bir şekilde inceleyerek, hırsızlık olayının şüphelisini Y.T.(26) olarak belirledi. Şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi Ant Sokak üzerinde takip sonucu yakalayan polis ekipleri, çalınan malzemeleri G.Y. isimli bir kişiye sattığını belirledi. G.Y.'nin Ege Mahallesi'ndeki evini tespit eden polis ekipleri, EKODOSD'tan çalınan tüm malzemeleri ele geçirdi. Çalınan malzemeler çevre derneğine teslim edilirken, gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli Y.T. tutuklanarak, cezaevine konuldu.