Kuşadası'nda CHP 20, AK Parti 11 belediye meclis üyeliği kazandı

Kuşadası'nde belediye meclis üyeliği seçiminde de resmi olmayan kesin sonuçlar açıklandı.

262 sandıkta 85 bin 77 seçmenin bulunduğu Kuşadası'nda belediye meclis üyeliği için 67 bin 183 kişi sandığa gitti. Geçerli olan 65 bin 612 oyun 37 bin 183'ünü CHP ve İyi Parti'den oluşan Millet ittifakı, 25 bin 691'ini ise AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur ittifakı aldı. Buna göre, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden 3 kişilik kontenjan ile birlikte 20 aday, AK Parti listelerinden ise 11 aday seçimi kazanarak belediye meclis üyesi oldu. Meclis üyeliği seçiminde oylarından yüzde 56.67'sini alan CHP listelerinden Evrim Karakoz, Hayati Atlı, Bülent Bakırlı, Melehat Yaylacı, Efe Berberoğlu, Fahrettin Çiçek, Ali Genç, Ali Kotan, Mehmet Sarıdedeoğlu, Erdal Kılınç, Özgün Limoncu, Emre Fazlılar, Hüseyin Güneş, Tibet Özer, Ahmet Volkan Alkış, Hasan Çelik, Funda Şenol, Gürol Turhan, Seyfi Seyhan Süvari ve Oğuzhan Turhan, oyların yüzde 39.16'sını alan AK Parti listelerinden ise Tacettin Özden, Mustafa Aydın, Arzu Bayraktar, Kılınç Kocaman, Fatih Sarıgöz, Murat İnan, Ahmet Cenk Sözer, Mustafa Filiz, Azmi Tabak, Ali Rıza Efe ve Didem Alp Eren meclis üyeliği seçimini kazanan adaylar oldu.

Bu sonuçlara göre Doğal üye Belediye Başkanı Ömer Günel'in yanısıra, CHP'den biri kontenjan adayı Gürol Turhan olmak üzere Evrim Karakoz, Hayati Atlı ve Bülent Bakırlı'dan oluşan 4 meclis üyesi, AK Parti'den ise Tacettin Özden ve Mustafa Aydın isimli 2 meclis üyesi Kuşadası'nı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde temsil edecek.

-Belediye Başkanlığı sonuçları da kesinleşti

Bu arada, CHP adayı Ömer Günel'in belediye başkanlığını kazandığı Kuşadası'nda resmi olmayan belediye başkanlığı kesin sonuçları da belirlendi. Belediye Başkanlığı için 262 sandıkta 85 bin 77 seçmenin bulunduğu Kuşadası'nda 67 bin 176 kişi sandığa gitti. Geçerli olan 65 bin 676 oyun 37 bin 793'ünü CHP adayı Ömer Günel, 26 bin 704'ünü ise AK Parti adayı Fuat Akdoğan aldı. Ömer Günel yüzde 57.54 oy oranı ile Kuşadası'nın yeni belediye başkanı olurken, rakibi AK Parti Adayı Fuat Akdoğan ise yüzde 40.66 oy almış oldu. Seçimlerin kesinleşmesinin ardından parti binası önünde bir açıklama yapan Kuşadası'nın yeni Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Bugün itibariyle kazanan biz, kaybeden rakibim görünsede yarın itibari ile hiç kimsenin kaybetmediğini Kuşadası çok iyi anlayacak. Çünkü seçim çalışmalarım sırasında söylediğim her şeyin altını bir kez daha çizmek istiyorum; hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışarı atmadan, 1 Nisan'dan itibaren Kuşadası'nın belediye başkanı olacağım. Hiç kimseyi ayırt etmeden, eşit mesafede hizmet edeceğiz. Bu bir seçim yarışıydı, bugün itibariyle bitti. Yarın hizmet dönemi başlayacak. Bu hizmet döneminde herkes eşit, hakkaniyetli, adil payını alacak. Bu konuda hiç kimsenin kaygısı olmasın. Rakibimden yana taraf olmuş arkadaşlarımın da alnından öpüyorum. En ufak bir şekilde karşımızda değillerdir. Onlara saygı duyuyorum. Bundan sonra herkes yanımızda olacaktır “ dedi.