Kuşadası'nda CHP ile AK Parti arasında faaliyet raporu polemiği sürüyor

Kuşadası Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında Belediye Başkanı Ömer Günel'in AK Parti grubunun faaliyet raporuna red oyu vermesinin ardından kullandığı ifadeler Kuşadası'nda gündem oluşturmaya devam ediyor. Başkan Günel'in mecliste yaptığı " Hatırladığım kadarıyla geçmiş iktidar dönemlerindeki ilk yıl faaliyet raporlarına evet oyu verilmiştir. Bu dönemde red oyu verildiğine göre başarıyoruz doğru yoldayız arkadaşlar" şeklindeki konuşması Kuşadası halkı tarafından sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

AK Parti ilçe yönetimi eleştirilerini sürdürdü

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in faaliyet raporuna AK Parti grubunun “ red “ oyu vermesine Başkan Günel tepki göstererek, AK Parti meclis üyelerini eleştiren bir konuşma yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe yazılı bir açıklama yaparak, Başkan Günel'e cevap vermişti. Açıklamada, “Siz algı yönetimine devam edin bizler de halkımızla gerçekleri paylaşmaya devam edelim “ diyen Mustafa Gökçe, “ 2 Temmuz 2020 tarihinde Kervansaray'da Temmuz Ayı Belediye Meclis toplantısı gerçekleştirilmişti. Bu toplantı sonrası Başkan Ömer Gunel'in sosyal medyada bir videosu dolaşmaya başladı.Videoda Günel; " Hatırladığım kadarıyla geçmiş iktidar dönemlerindeki ilk yıl faaliyet raporlarına evet oyu verilmiştir. Bu dönemde red oyu verildiğine göre başarıyoruz doğru yoldayız arkadaşlar" demiştir. Başkan, hayır ne yazık ki doğru yolda değilsiniz ve algı yönetimiyle de bir yere gidemezsiniz. Çünkü dediğiniz gibi önceki dönem faaliyet raporlarına AK Parti grubu evet oyu vermemiştir. 2014 yılı faaliyet raporuna çekimser, 2015 yılı faaliyet raporuna red oyu vermiştir. AK Parti hükümetleri döneminde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan parti gözetmeksizin her il ve ilçeye hizmet götürülsün diye çalışmalar yapmaktadır. Devletimiz her zaman milletimizin yanında olmuştur. Çünkü bizim düsturumuz bunu gerektirir. Biz Millete hizmete Hakk'a hizmet gözüyle bakan bir partiyiz. Diğer taraftan tabii ki ayağı yere basmayan bazı projelere de red oyu kullanabiliriz. Çünkü neticede bu milletin parası...Bu paranın nerede kullanıldığı ve getirisinin ne olacağı önemli Milletin parasının çöpe gitmesini istemeyiz. Diğer taraftan size tavsiyemiz lütfen algı oyunlarını bir kenara bırakın zira gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir özelliği vardır “ ifadelerine yer vermişti.

CHP ilçe başkanından cevap gecikmedi

AK Parti ilçe yönetiminin bu açıklamasının ardından bir tepki de CHP Kuşadası ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek'ten gedi. CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Kuşadası tarihinin en başarılı belediye başkanı olduğuna dikkati çeken Gürbilek, “ Bir anlamda Kuşadası gerçek hizmetle Başkan Günel sayesinde tanıştı. Başkan Günel'in yatırımları ve hizmeti öne alan yönetim anlayışı altında ezilen AK Parti grubunun ve ilçe yönetiminin ısrarla mecliste verdikleri red oyunu savunma çabaları nafile çabalardır. AK Parti ilçe yönetimi tarihin en başarılısı olan Başkan Günel'e çamur atmak yerine kendi dönemlerinde eğer varsa yaptıkları hizmetleri anlatmasını ve Kuşadası kamuoyuna aktarmasını beklerdik. Şimdi buradan ben AK Parti ilçe yönetimine ve AK Parti meclis grubuna soruyorum. 2004-2009 yılları arasında yerelde de iktidar olan ve 2003 yılından beri genelde iktidar koltuğunda bulunan AK Parti bu tarihe kadar Kuşadası'na hangi hizmeti vermiştir. Kuşadası'nın hangi mahallesine bir çivi çakmıştır. Bir ucube haline gelen ve hala daha 2013 yılından beri bitirilemeyen Kuşadası çevre yolu buna en güzel ve anlamlı örnektir. AK Parti ilçe yönetimi eğer varsa bir mahallede hizmetleri veya çaktıkları bir çivi, göstersinler ben CHP ilçe Başkanı olarak ceketimi oraya asacağım “ dedi.

CHP Kuşadası ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek, AK Parti grubunun 2009 yılından beri CHP'nin yerel iktidarlarının ilk yılında red oyu vermediklerini hatırlatarak, “ Başkan Günel'in Kuşadası halkına yaşattığı hizmet ve yatırım yağmuru altında ezilen AK Parti ilçe yönetiminin yazılı açıklamasında gerçekleri çarpıtması da ayrıca manidardır. Bilinmesini isterim ki, AK Parti grubu, 2009 yılından beri CHP'li yerel yönetimlerin ilk yılında faaliyet raporuna kesinlikle red oyu vermemiştir. 2009 yılında evet oyu veren AK Partili meclis üyeleri, 2010 yılındaki faaliyet raporu oylamasına ise mazeret göstererek katılmamıştır. 2011 yılında ise iki AK Parti meclis üyesinden biri evet, biri de çekimser oyu vermiş, 2013 yılında da 2 AK Parti meclis üyesi çekimser oyu vermiş ve yine hayır oyu vermemiştir. 2015 yılında da red oyu vermeyerek çekimser oyu veren AK Parti grubu ne yazık ki Kuşadası tarihinin en başarılı belediye başkanı Ömer Günel'in ilk yıl faaliyet raporuna ise red yani hayır oyu vermiştir. Gerçekler bundan ibarettir. Ayrıca, meclis toplantısı sırasında Başkan Günel'in konuşmasının ardından AK Parti meclis grup başkanı meclis üyesinin “ Başkan Günel'i başarılı bulduklarını ancak yine red oyu verdikleri yönündeki açıklamaları da gerçeklerin net şekilde anlaşılmasına en güzel örnektir “ diye konuştu.