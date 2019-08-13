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Kuşadası'nda çifte bayram

Kuşadası Ege Port limanına bayramın üçüncü gününde gelen Bahama Bayraklı Venndam, Malta Bayraklı Celestyal Olympia ve Bahama Bayraklı Wind Star isimli gemilerle 2 bin 850 yolcu getirdi.



Turistlerin bir bölümü Kuşadası'na yakın yerlerdeki tarihi ören yerlerini gezerken, ziyaretçilerin büyük bölümü ise ilçede kalarak alışveriş yaptı.


Kuşadası limanına bayramın üçüncü günün de 3 gemi ile 2 bin 850 yolcunun geldiğini belirten Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, “ Kurban Bayramı nedeniyle tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda Ege Port limanına gelen Venndam, Celestyal Olympia ve Wind Star isimli gemilerle esnaf, çifte bayram yaşadı” dedi.

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