Kuşadası'nda çifte bayram sevinci yaşanıyor

Kuşadası Belediyesi bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar için karnavala dönüştürdü. 'Mutlu Çocuklar Karnavalı' adıyla kentin farklı noktalarında gerçekleşen etkinliklerin ilk gününde çocuklar çifte bayram sevinci yaşamaya başladı.

Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mutlu Çocuklar Karnavalı' ile coşkuyla başladı. Ramazan Bayramı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birleşmesi nedeniyle İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı, Uydukent, Cafer Kotan Parkı, Atatürk meydanı, Davutlar Meydanı ile Güzelçamlı Meydanı önünde eş zamanlı olarak gerçekleşen etkinliklerde minikler doyasıya eğlendi. Gün boyunca süren karnaval da birbirinden renkli tiyatro, dev kukla, animasyon, maskot, sirk gösterileri ve konserler ile meydanlarda kurulan şişme oyun parklarında Kuşadalı çocukların bayram coşkusu zirve yaptı.

Karnaval coşkusu, 23 Nisan Pazar günü 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Tarık Akan Parkı, Gönülkent Sitesi, Özgecan Aslan Parkı, Yedi Eylül İlkokulu ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sürecek.