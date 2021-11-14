Kuşadası'nda Cihan Yıldız Fırtınası Esti

Duygu yüklü şarkılarıyla hayranlarının gönlüne taht kuran sanatçı Cihan Yıldız, Kuşadası'nda sahne aldı.

Anadolu Rock müziğine farklı bir boyut kazandıran ve duygu yüklü şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran sanatçı Cihan Yıldız, Kuşadası'nda sahneye çıktı. Eşsiz sesi ve orkestrasıyla büyük beğeni toplayan Yıldız, sevenleri tarafından dakikalarca alkışlandı.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan sanatçı gece boyunca konuklarına unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.

Pandimi süresinde çok zorlandıklarını belirten Yıldız, “Kuşadası'nı çok sevdim ve buradaki insanlarda beni çok sevdi. Kuşadası'nda dostlarım var. Dostlarımız gelip biz dinliyorlar. Pandemiden müzisyen olarak çok etkilendik. Müzisyenler ve sanatçılar evlerinde oturdular. Uzun zaman sonra Kuşadası'nda sahne almaktan çok mutluyum” dedi.

Mekan Sahibi İbrahim Eren ise, “Aramızda bir misafir daha var yine buranı ilk başında 2017 yılının Şubat ayında açılması sürecinde Cihan Yıldız ve Ege ile birlikte açılışında bulunan değerli bir müzisyen Volkan Şenlendirici kardeşimizde bu gece yine burada, ara arada bir program yaptık, Hüsnü Şenlendirici ile bir program yaptık, yine vardı ama hemen hemen Cihan Yıldız ile yapılan bütün programlarda orkestra şefi idi, aynı zamanda burada bir dinamikleri var gelip gidiyor” dedi.