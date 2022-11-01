Kuşadası'nda çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde Ümit K.'ye ait evin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına köpük sıkarak müdahale etti. Alevler, evin bitişiğinde bulunan diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.