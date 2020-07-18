Kuşadası'nda cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cinayet zanlısı yapılan GBT kontrolünde kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri rutin kontroller sırasında kasten adam öldürme suçundan aranan bir şüpheliyi yaptıkları GBT kontrolü sırasında yakaladı. Edinilen bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi 613. Sokak'ta devriye gezen ekipler durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan GBT sorgulamasında şüphelinin M.A. olduğu ve kasten adam öldürme suçundan Söke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce arandığı tespit edildi. Şahsı gözaltına alan ekipler adli makamlara sevk etti. Cinayet şüphelisi M.A. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.