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Kuşadası'nda cinayet zanlısı yapılan operasyonla yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde cinayet zanlısı Ege Mahallesi’nde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cinayet zanlısı Ege Mahallesi'nde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri 2015 yılında Batman'da işlenen cinayetin şüphelisini yaptığı operasyonla yakaladı. Olay, gece saatlerinde Ege Mahallesi İkiçeşmelik Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2015 yılında Batman'da bir kişiyi öldürerek cezaevine giren Umut U. daha sonra delil yetersizliğinden serbest kalıp Kuşadası'na geldi. Hırsılıktan dolayı sabıkası olduğu da belirtilen Umut U.'nun çeşitli suçlardan dolayı adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi. Batman'da ki cinayeti işlediği mahkeme tarafından sabit görülen Umut U. hakkında yakalama kararı çıkarılınca Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri Ege Mahallesi İkiçeşmelik Caddesi'nde yaptığı operasyonla şahsı kıskıvrak yakaladı. Adli makamlara sevk edilen Umut U. tutuklanarak Söke cezaevine gönderildi.

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