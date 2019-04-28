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Kuşadası'nda çocuk şenliği

Kuşadası Çocuk Gelişim ve Kültür Derneği (ADA ÇOCUK-DER) tarafından Kuşadası Belediyesi Ada Kültür Merkezi’nde bir çocuk şenliği düzenlendi.

Kuşadası Çocuk Gelişim ve Kültür Derneği (ADA ÇOCUK-DER) tarafından Kuşadası Belediyesi Ada Kültür Merkezi'nde bir çocuk şenliği düzenlendi.


Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in de katıldığı şenlikte Kuşadalı çocuklar, gün boyunca gerçekleşen çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Hava sıcaklığının da mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle ilgi gören çocuk şenliğinde ortaya renkli görüntüler çıktı.

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