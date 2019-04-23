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Kuşadası'nda çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kuşadası Gençlik Kolları tarafından 2.

Uçurtma Şenliği düzenlendi.


Kesedağı'nda gerçekleşen ve bu yıl ikinci kez düzenlenen uçurtma şenliğine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, çocuklar, meclis üyeleri ve partililer katıldı. Etkinlikle çocuklarla birlikte vakit geçiren ve uçurtma uçuran Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Hemşehrilerimizin çocuklarıyla yoğun bir katılım gösterdiği etkinlikte güneşli bir gününün keyfini, başta miniklerimiz olmak üzere doyasıya yaşadık. Bu güzel organizasyon için CHP Gençlik Kolları'na teşekkür ederim “ dedi.

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