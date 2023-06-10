Kuşadası'nda çocuklar karne sevincini erken yaşadı

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte çocuklar, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi.

Kuşadası Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesine 1 hafta kala düzenlediği şenlikle, öğrencilere karne sevincini erken yaşattı. İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe aileleri ile birlikte katılan çocuklar, maskotlar ve palyaçolar eşliğinde eğlencenin tadını çıkardı. Geri dönüşüm, yüz ve tişört boyama, bez üzerine el baskısı ve ayraç tasarım atölyelerine katılan miniklere, sahnelenen müzikli oyunlar ve yaratıcı drama eğitimi ile de tiyatro sevgisi aşılandı. Aileler, şenlik düzenleyerek çocuklarının gün boyunca keyifli vakit geçirmesini sağlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.