Kuşadası'nda çocuklardan depremzedeler için duygulandıran notlar

Kuşadası'nda, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yardım sever vatandaşların katkısıyla afet bölgesine temel ihtiyaç malzemelerinin gönderilmesine devam ediliyor. Özellikle çocukların Kuşadası Belediyesi'nin Yeni Hizmet Binası'ndaki yardım toplama merkezine getirdiği kolilere iliştirdikleri notlarda yazan sevgi dolu cümleler okuyanları duygulandırıyor.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremle sarsılırken, 10 ilde yıkıma neden olan afet sonrası ülke genelinden bölgeye yapılan insani yardım malzemesi desteği devam ediyor. Kuşadası'nda da yardımseverler, Belediye Başkanı Ömer Günel ve STK'ların çağrısıyla başlatılan kampanyada, afet bölgesinde bulunan depremzedeler için malzeme bağışı yapmayı sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi'nin Yeni Hizmet Binası'nda oluşturulan toplama alanına çok sayıda giysi, temizlik malzemesi, ısıtıcı, battaniye ve su benzeri temel ihtiyaç malzemeleri getiriliyor.

‘Bundan sonraki hayatın hep mutluluk içinde geçsin'

Toplama merkezine, Kuşadası'nda yaşayan çocuklar da aileleriyle birlikte gelerek deprem bölgesine ulaştırılması için oyuncaklarını ve giysilerini bağışlıyor. Yürekleri aynı ebeveynleri gibi afet bölgesi için atan miniklerin hazırladığı paketlerin üzerine iliştirdikleri notlarsa, okuyanlara duygu dolu anlar yaşatıyor. Yardım toplama merkezine babasıyla kışlık kıyafet getiren İlkokul öğrencisi Güney hazırladığı paketin üzerine yerleştirdiği nota, “Size üşümemeniz için kıyafetlerimi gönderdim. Sizi çok seviyorum” yazdı. Kağan isimli bir çocuk ise, oyuncak kaplanını koyduğu yardım paketine kalplerle süslediği “Yaşadıklarınız için ben de ailem de çok mutsuz olduk. İnşallah kurtulursunuz. Geçmiş olsun” yazılı kâğıdı iliştirdi. Melek ismindeki kız çocuğuysa notunda, “Üç yaşındayım. Bundan sonraki hayatın hep mutluluk ve sağlık içinde geçsin. Geçmiş olsun. Sevgilerimle” dedi.

Yaralar dayanışmayla sarılıyor

Kuşadası Belediyesi, 7'den 70'e kentte yaşayan herkesin depremzedeler için tek yürek olduğu yardım kampanyasında, vatandaşların katkısı ve ekiplerin yaptığı özverili çalışma sayesinde bugüne kadar deprem bölgesine temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan 6 kamyon ile 9 tır gönderdi. Ayrıca depremzedelerin barınması için de 50 çadır ve 2 konteyner ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı. Yine kente gelerek yurt, otel veya yakın akrabalarının yanına yerleşen 291 ailenin de Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından acil ihtiyaçları karşılandı.