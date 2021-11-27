Kuşadası'nda çok sayıda iş yeri alevlere teslim oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir çarşıda çıkan yangında çok sayıda iş yeri alevlere teslim olarak tamamen yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Mevkii'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kuşadası İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Rüzgarın da etkisi ile diğer iş yerlerine sıçraya yangın büyük panik yaşattı. İlk belirlemelere göre yangında ölen yada yaralanan olmazken, çok sayıda iş yeri alevlerden etkilenerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.