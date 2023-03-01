Kuşadası'nda Cumhuriyet Mahallesi'nin yedi sokağı yenilendi

Kuşadası Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 50 bin metrekarelik alanda başlatılan yol yapım çalışmalarında, 7 sokağın alt ve üst yapısı tamamen yenilendi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bugüne kadar 4 bin metrekare de sıcak asfalt serimi yapılan bölgede çalışmalar, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde kesintisiz olarak devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi'nin kentin farklı mahallelerinde ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürdüğü alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları, Türkmen, İkiçeşmelik ve Davutlar mahallelerinin ardından Cumhuriyet Mahallesi ile devam ediyor. Yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanda 7/24 esasına göre çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ni yeni yollarına tek tek kavuşturuyor. Ekipler tarafından 22 sokakta yürütülen çalışmalar, 7 sokakta tamamlandı. Barış, Onur, Erdem, Birlik, 103 ve 104'üncü sokaklara kilit parke taşı döşendi. Ant Sokak ve bağlantı yolları ise yaklaşık 4 bin metrekare sıcak asfaltla kaplandı.

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geriye kalan 15 sokakta da yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Toplum Sokak'ta bordür ve kaldırım imalatı, Ergene ve Osman Kocaman sokaklarda kazı ve dolgu işlemi, Reşat Özbek Sokak'ta ise eskiyen parke taşlarının söküm işlemi gerçekleştiriliyor. Mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanan yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi, sağlıklı alt yapısı ve modern görünümü ile Türkiye'nin turizm başkenti olan Kuşadası'na yakışan bir görünüme kavuşacak.