Kuşadası'nda Cumhuriyetin 96. yaşı çoşkuyla kutlandı

Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bir gün öncesinde başlayan kutlama etkinlikleri, bugün sabah ilçe kaymakamlık binasında gerçekleşen törenle devam etti. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kaymakamlık makamında resmi kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerini kabul etti. Kaymakamlıktaki kabulden sonra Özer Türk Stad'ında resmi geçit töreni yapıldı.

Kutlamaların akşam programı ise saat 18.30'da Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayan Cumhuriyet korteji ile devam etti. Cumhuriyet Korteji'nin İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na ulaşmasının ardından sahilde aynı anda 1923 meşalenin yakılması ve Cumhuriyet Senfoni Orkestrası'nın verdiği konser ile kutlamalar son buldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ıncı yılı nedeniyle düzenlenen korteje yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Kısmet Otel Kavşağı'ndan saat 18:30'da başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyarak Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde hep bir ağızdan marşlar söyledi. Atatürk Bulvarı üzerinden İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na yürüyen korteje Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ailesi ile birlikte eşlik etti. Kortejin ön bölümünde yer alan 100 motosikletli yol kenarında dizilen vatandaş ve esnafdan büyük ilgi gördü. 2 kilo metrelik bir uzunluğa erişen kortejin yürüyüşünü tamamlaması yaklaşık 1 saat sürdü.

Kortejin İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na varmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ıncı yılı şerefine daha önceden vatandaşlara dağıtılan 1923 meşale saat tam 19:23'te Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Gül Günel'in de katılımıyla yakıldı. Kortejin alana ulaşması ile beraber sahneye çıkan Belediye Başkanı Ömer Günel “ Cumhuriyete bir ışık da sen ol” sloganı ile ilk meşaleyi yaktı. Hemen akabinde yakılan 1923 meşale ile Kuşadası sahili adeta gündüz aydınlığına kavuştu.

Senfoni orkestrası konseri öncesinde yaklaşık 15 dakika süren havai fişek şovu etkinliğe katılan vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Kutlamaların son etkinliği Cumhuriyet Senfoni Orkestrası'nın konseri oldu. Türkiye'nin dört bir yanından anonim türküleri ve Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren orkestraya alanı dolduran 20 bin kişi aynı anda eşlik etti. Yemen Türküsü ile başlayan konser de Çanakkale Türküsü, Lüküs Hayat, Uzun İnce Bir Yoldayım, Bülbülüm Altın Kafeste, Ankara'nın Taşına Bak,Çökertme, Eşkiya Dünyaya Hükümdar gibi eserlerin yer aldığı 19 eseri seslendiren Boğaçhan Sönmez son olarak 10. Yıl marşını Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte seslendirdi.

Konser ve kutlama etkinlikleri Başkan Ömer Günel'in teşekkür konuşması ile sona erdi.